Назван фактор, который замедляет возрастное ухудшение памяти у женщин

Более длительный репродуктивный период может быть связан с более медленным снижением когнитивных функций. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные более 14 тысяч женщин. Результаты опубликованы в журнале Menopause.

Под репродуктивным периодом ученые понимают время между началом менструаций и наступлением менопаузы. Этот промежуток отражает длительность воздействия эстрогенов — гормонов, которые, как предполагается, играют важную роль в поддержании работы мозга. Поскольку у женщин когнитивное снижение часто происходит быстрее, чем у мужчин, исследователи давно пытаются понять влияние гормонов на этот процесс.

Анализ более чем 30-летних наблюдений показал, что женщины с более длительным репродуктивным периодом в среднем лучше сохраняли память и другие когнитивные функции с возрастом. При этом использование гормональной терапии, даже в первые годы после менопаузы, не показало значимого влияния на состояние когнитивных способностей.

Авторы подчеркивают, что полученные результаты не означают необходимость вмешательства в гормональную систему, но помогают лучше понять механизмы старения мозга. По их словам, естественные факторы, связанные с гормональным фоном, могут играть более важную роль в сохранении когнитивного здоровья, чем считалось ранее.

