Изобретен «умный шприц»

Ученые Стамбульского технического университета Йылдыз создали «умный шприц», который снижает риски при хирургических вмешательствах. Устройство автоматизирует процесс надувания и сдувания тканей — одну из самых деликатных процедур в операционной практике. Разработку представили преподаватели кафедры мехатроники — Джюнейт Йылмаз и Васфи Эмре Омюрлю. Их изобретение уже зарегистрировано в Турецком патентном и товарном ведомстве как полезная модель. Об этом сообщает портал Haber7.

© РИА Новости

В обычной практике такие манипуляции выполняются вручную и во многом зависят от точности движений хирурга. Новая система дополняет процесс датчиком давления и камерой, благодаря чему врач может в реальном времени отслеживать состояние тканей и контролировать вмешательство на экране.

«Наше устройство отличается от стандартных инструментов тем, что оснащено контроллером с эндоскопической камерой и датчиком давления», — пояснил Джюнейт Йылмаз.

По его словам, это позволяет выполнять процедуры — например, при операциях на голосовых связках — более точно и безопасно.

Разработка переводит критически важный этап хирургии из полностью ручного режима в формат, основанный на объективных данных. Контроль давления и визуализация снижают риск повреждения тканей, особенно при работе с чувствительными структурами.

По словам Васфи Эмре Омюрлю, несмотря на высокий уровень развития медицины, многие процессы по-прежнему зависят от человеческого фактора.

«Необходимо активнее развивать междисциплинарные проекты и технологии в здравоохранении, улучшая как системы помощи пациентам, так и повседневные инструменты врачей», — отметил он.

Ожидается, что в перспективе такие устройства смогут повысить безопасность хирургических операций и снизить вероятность осложнений.