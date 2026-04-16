Создан уникальный детский эндопротез

В Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) разработали и сделали первый в мире детский раздвижной эндопротез голеностопного сустава. Его уже успешно установили девочке хирурги НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.

Главная сложность при разработке "растущего" эндопротеза голени связана с анатомией: нижняя треть голени значительно уже, чем верхняя, а у ребенка ее размеры критически малы.

«Стояла задача сделать раздвижную систему маленькой в диаметре, но без потери эффективности и силы телескопического удлинения», — отметил директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ, врач-онколог Андрей Николаенко.

Длина имплантата корректируется по мере роста ребенка с помощью внешней магнитной системы.

У пятилетней пациентки, которой установили эндопротез, врачи диагностировали остеосаркому правой большеберцовой кости. Еще 10-15 лет назад ей грозила бы ампутация. Сейчас же врачи сначала удалили пораженную кость и установили временный цементный спейсер. А в это время на производстве в Самаре по индивидуальным меркам делали "растущий" протез.

«Голеностопный сустав — это сложнейшая конструкция с множеством соединений, и он всегда был вызовом для протезирования, — объясняет заместитель главного врача по хирургии НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Полад Керимов. — Для России это первая подобная операция, а для всего мира - уникальное, штучное вмешательство».

Ребенок уже начинает вставать на ногу.