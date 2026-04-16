Найден способ победить вирус, которым инфицированы 95% людей в мире

Ученые из Онкологического центра Фреда Хатча сделали шаг к созданию терапии против вируса Эпштейна — Барр, которым инфицированы около 95% людей в мире. Этот вирус связан с развитием ряда онкологических и нейродегенеративных заболеваний. Работа опубликована в журнале Cell Reports Medicine (CRM).

Исследователи использовали генетически модифицированных мышей, способных вырабатывать человеческие антитела, и создали новые моноклональные антитела, которые мешают вирусу прикрепляться к иммунным клеткам и проникать в них. Одно из таких антител полностью предотвратило заражение у мышей с «человеческой» иммунной системой.

Ключевой проблемой в разработке подобных терапий остается поиск антител, которые не вызовут иммунную реакцию против самого лекарства. Для этого команда сосредоточилась на двух белках вируса — gp350 и gp42. Первый отвечает за прикрепление вируса к клетке, второй — за слияние с ней и проникновение внутрь.

В результате ученые выявили два антитела, нацеленных на gp350, и восемь — на gp42. Дополнительный анализ позволил определить уязвимые участки вируса, что может быть полезно для разработки вакцин. В финальных экспериментах антитело к gp42 полностью блокировало инфекцию, тогда как антитело к gp350 обеспечивало лишь частичную защиту.

Особое значение работа может иметь для пациентов после трансплантации органов или костного мозга. Из-за иммуносупрессивной терапии у них повышается риск активации вируса, что может привести к развитию посттрансплантационных лимфопролиферативных заболеваний — тяжелых форм лимфомы.

«Такие осложнения часто становятся причиной заболеваемости и смертности после трансплантации», — отметила Рэйчел Бендер Игнасио из Вашингтонского университета.

По ее словам, предотвращение размножения вируса могло бы снизить риск этих состояний и улучшить исходы лечения.

Авторы предполагают, что в будущем антитела можно будет вводить пациентам в виде инфузии для профилактики заражения или реактивации вируса, особенно в группах высокого риска. Сейчас команда работает над дальнейшими этапами — проверкой безопасности и подготовкой клинических испытаний.