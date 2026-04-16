Как рождаются дети, зачатые с помощью ИИ

Сенсация? Ребенок родился без вмешательства врачей. Только благодаря ИИ и роботам. А именно: 40-летняя женщина родила ребенка, зачатого с помощью искусственного оплодотворения, в ходе которого активно использовался искусственный интеллект. Процедура была полностью проведена роботом. Как сообщается, процесс включал в себя 23 сложных этапа интрацитоплазматической инъекции сперматозоида, где ИИ управлял выбором и позиционированием сперматозоида для инъекции в яйцеклетку. Все подкреплено словами - "впервые в мире". Но — не сенсация!

По просьбе "РГ", комментирует сообщение член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России, президент Ассоциации детских и подростковых гинекологов России Елена Уварова:

— Да, в ноябре 2025 года в СМИ прогремела и до сих пор разносится эхом сенсация о женщине, которая забеременела без помощи врачей — только благодаря искусственному интеллекту. На самом деле история имеет иные канву и содержание. В программу Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) обратилась женщина 40 лет в Центр фертильности Колумбийского университета (США). У пары был мужской фактор бесплодия — в его семенной жидкости отсутствовали живые сперматозоиды.

Из 2,5 миллиона изображений в капле биоматериала программа нашла два сперматозоида.

В этой клинической ситуации, как это принято в большинстве современных центров вспомогательных репродуктивных технологий, в дело подключаются цитологи и врачи-эмбриологи, которые умеют искать в таком "стоге сена" из белковых примесей мутной жидкости единственного или пару сперматозоидов с головками, пусть даже без хвоста. И находят! Все зависит от опыта цитолога и везения для этого джентльмена.

В названном центре к поиску подключили программу ИИ под громким названием "Звезда" (Star). Эту звездную нейросеть программисты совместно с биологами и биоинформатиками обучили определять и отделять сперматозоиды от всех иных примесей. Благодаря разработанной программе без участия человека было проанализировано 2,5 миллиона изображений, полученных в капле (3,5 мл) биоматериала от мужчины, пришедшего за помощью для своей любимой женщины. Слава богу, что нашли аж целых два сперматозоида. Затем все было как обычно: генетический материал внедрили в зрелую яйцеклетку и получили два эмбриончика. А дальше — дело техники специалистов-репродуктологов в программе ВРТ. Из двух подсаженных в матку женщины прижился один, да и то слава богу.

Итак, ИИ нужен и полезен как помощник, позволяющий освободить человека от поиска иголки в стоге сена. Он нужен для ускорения процесса получения набора данных для постановки наиболее правильного диагноза. Но остальное, в том числе выбор тактик ведения, лечения и профилактики нарушений — дело уникального мозга Homo sapiens. То есть человека разумного.