Стало известно, что снижает риск развития болезни Альцгеймера

Пожизненная интеллектуальная активность — чтение, письмо, изучение языков — может быть связана с более низким риском болезни Альцгеймера и замедлением когнитивного снижения. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 1939 человек со средним возрастом около 80 лет, у которых на старте не было деменции. За ними наблюдали около восьми лет. Ученые оценивали «когнитивное обогащение» на трех этапах: в детстве (например, чтение и наличие книг дома), в среднем возрасте (доступ к образовательным ресурсам и культурной среде) и в пожилом возрасте (интеллектуальные занятия и образ жизни).

За время наблюдений болезнь Альцгеймера развилась у 551 участника, а умеренные когнитивные нарушения — у 719. Среди людей с самым высоким уровнем когнитивного обогащения заболевание диагностировали у 21%, тогда как в группе с самым низким уровнем — у 34%. После учета возраста, пола и образования высокий уровень интеллектуальной активности был связан со снижением риска болезни Альцгеймера на 38% и умеренных когнитивных нарушений — на 36%.

Кроме того, у наиболее «интеллектуально активных» участников симптомы проявлялись значительно позже: болезнь Альцгеймера — в среднем в 94 года против 88 лет, а когнитивные нарушения — в 85 лет против 78.

Интересно, что даже у умерших участников, чьи мозги исследовали после смерти, более высокий уровень когнитивного обогащения был связан с лучшими показателями памяти и мышления при жизни — несмотря на наличие типичных для болезни Альцгеймера изменений, таких как накопление амилоида и тау-белка.

Авторы считают, что результаты подчеркивают важность доступной образовательной среды. По их мнению, инвестиции в библиотеки, образование и культурные ресурсы могут способствовать снижению распространенности деменции.