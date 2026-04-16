Ученый объяснил, почему у женщин на Западе изменился тембр голоса

Средний тембр голоса у западных женщин, согласно исследованиям, за последние десятилетия стал ниже из-за их более активной позиции в обществе и бизнесе. Об этом во Всемирный день голоса сообщил ТАСС кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Валерий Литвинов.

Ученый напомнил, что высота голоса определяется анатомией и физиологией человека. Прежде всего, она зависит от длины и толщины голосовых складок и их натяжения, которое регулируется мышцами гортани. У мужчин под действием тестостерона в период полового созревания гортань увеличивается, а складки удлиняются на 6-10 мм и слегка утолщаются, что делает голос ниже.

"Однако за последние десятилетия средний тембр у женщин в западных странах стал ниже. Ученые связывают это изменение с эволюцией гендерных ролей: женщины, занимающие более активные позиции в обществе и бизнесе, подсознательно понижают голос, чтобы звучать авторитетнее", - отметил Литвинов.

Исследователь также указал на то, что тембр голоса каждого человека уникален. Он создается обертонами - дополнительными призвуками, возникающими при колебании складок. Форма и размер резонаторных полостей у каждого человека индивидуальны, поэтому формирующаяся акустическая фактура неповторима.

"Громкость определяется силой выдыхаемого воздуха: чем выше его давление на гортань, тем с большей амплитудой расходятся голосовые складки и тем ярче звук. Однако даже при схожих анатомических параметрах люди могут звучать по-разному из-за привычек, тренированности мышц и эмоционального состояния - именно поэтому голос можно развивать, например, с помощью вокальных или ораторских упражнений", - заключил исследователь.

Для поддержки здоровья голосового аппарата он посоветовал регулярно пить воду комнатной температуры и избегать алкоголя и кофе, которые обезвоживают организм. Литвинов также напомнил о вреде курения, острой, кислой пищи и холодных напитков. Пользу голосу могут принести компоненты, содержащиеся в меде, имбирном чае, моркови и тыкве, яйцах, твороге, рыбе и яблоках.