В России изучат влияние лунной пыли на человека

ФМБА России совместно с Роскосмосом и РАН расширило спектр научных исследований в сфере воздействия условий космического полета на организм, в частности будет изучаться влияние лунной пыли на человека. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Совместно с государственной корпорацией "Роскосмос" и Российской академией наук агентство под координацией Научно-клинического центра космической медицины и биологии расширило спектр научных исследований, направленных на изучение влияния условий космического полета на организм человека, в том числе таких факторов, как радиация, микро- и гипогравитация, гипомагнитные поля, лунная пыль. Для этого научные центры агентства применяют современные методы мониторинговой диагностики", - сказала Скворцова на расширенном заседании итоговой коллегии ФМБА России.