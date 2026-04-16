Создан ИИ, помогающий онкологам эмоционально поддерживать пациентов

Российский онколог Максим Котов разработал ИИ-ассистента, который помогает врачам готовиться к обсуждению диагноза с онкопациентами, подсказывая тактику разговора и слова поддержки для каждого конкретного случая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Онколог-хирург НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, эксперт фонда "Не напрасно" Максим Котов представил новый чат-бот MedcomAI_bot, который не только дает рекомендации, но и помогает онкологу выстраивать скрипт диалога для каждого пациента", - сказали ТАСС в организации.

Сообщение пациенту диагноза и информации о неблагоприятном прогнозе или невозможности излечения - самая сложная часть разговора для онколога. В таких ситуациях требуется тщательно подбирать каждое слово, чтобы человек смог понять свое положение правильно и при этом ощутил эмоциональную поддержку. В отличие от предыдущей версии, которая содержала базу рекомендаций, новый чат-бот при помощи специальных алгоритмов предлагает врачу примеры фраз для диалога с конкретным человеком.

"Разработка учитывает признанные мировые подходы, протоколы медицинской коммуникации, доказавшие свою эффективность, например, протокол SPIKES для сообщения плохих новостей и подход NURSE для выражения эмпатии. В контекст заложены актуальные научно обоснованные материалы: чек-листы, примеры диалогов, алгоритмы оценки коммуникации. С их помощью врач может заранее подготовиться к конкретному разговору, получить пошаговый план и примеры фраз с учетом обстоятельств пациента, разобрать уже проведенную беседу и оценить диалог по чек-листам", - уточнили в Платформе НТИ.

ИИ-ассистент также отвечает на вопросы о коммуникации между коллегами, общении среднего медперсонала с пациентами и других аспектах профессионального взаимодействия.