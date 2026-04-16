Ученые выяснили, как сочетание двух методов стимуляции влияет на работу мозга

Ученые установили, что усиление одного метода нейростимуляции с помощью другого приводит к обратному эффекту. Открытие может изменить подходы к разработке методов повышения эффективности умственной деятельности, рассказали «Газете.Ru» в Минобрнауки России.

Современные люди все чаще используют различные методики, которые помогают настроить мозг на продуктивную работу и способствуют выходу на пик умственной производительности. В ходе эксперимента специалисты совместили два популярных метода тренировки мозга: нейробиоуправление и бинауральную стимуляцию.

Первый из них предполагает обучение, при котором человек в режиме реального времени получает сигналы о своей мозговой активности. Специальные датчики, например ЭЭГ, регистрируют активность мозга, информация отображается для человека в реальном времени — в виде света, звука, вибрации или их сочетания. Например, человек может видеть на мониторе графики или слышать звуковые сигналы, которые показывают уровень активности определенных участков мозга. Человек учится сознательно изменять эти показатели — например, повышать или снижать частоту мозговой активности.

Вторая методика направлена на «настройку» мозга извне с помощью звуковых сигналов — специальным образом сгенерированных ритмов, которые подаются в наушники и, как считается, способствуют расслаблению или повышению концентрации. В эксперименте приняли участие 22 добровольца.

«Нейробиоуправление — это активный процесс обучения мозга, который позволяет контролировать его состояние с помощью обратной связи. Бинауральную же стимуляцию рассматривают как «внешнюю таблетку», — она не заменяет естественные процессы, а помогает направить мозг в нужное состояние, облегчая саморегуляцию. Это тип пассивного воздействия», — объяснила Ольга Базанова, первый автор научной работы, профессор МФТИ.

В основу исследования, сообщила она, была положена идея, что два метода могут эффективно дополнить друг друга. Однако эксперимент продемонстрировал, что по отдельности оба метода работали безупречно, но при их совместном применении эффективность мозга резко снижалась. В частности, у участников падали показатели самоконтроля, сосредоточенности и концентрации, которые связаны с альфа-ритмами. Таким образом, исследование продемонстрировало, что внешняя стимуляция не усиливает, а подавляет эффективность тренировки мозга.

Также ученые обнаружили, что стремление усилить обучение «подсказками» (роль которых сыграла бинауральная стимуляция) приводит к обратному эффекту: мозг, получая готовые частоты извне, перестает прилагать собственные усилия, необходимые для формирования устойчивого навыка. Другими словами, подсказки лишают наш мозг возможности выстраивать собственные нейронные связи и развиваться.

В работе приняли участие ученые из ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины (Новосибирск), Новосибирского государственного университета, Самарского государственного медицинского университета, а также из Швейцарии и Австралии.