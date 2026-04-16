Почему у людей с диабетом десны воспаляются чаще, чем у здоровых

Ученые из НовГУ совместно с коллегами из Ижевска и Санкт-Петербурга выяснили, почему у пациентов с диабетом второго типа при использовании съемных зубных протезов чаще, чем у обычных людей, воспаляется десна. Причина кроется в особенностях микрофлоры: у людей с диабетом больше патогенных бактерий, и их сообщество гораздо разнообразнее, рассказали «Газете.Ru» в НовГУ.

В исследовании приняли участие 74 человека в возрасте от 53 до 76 лет, которые проходили ортопедическое лечение с 2017 по 2023 год. Оказалось, что микробиом больных диабетом пациентов агрессивнее и разнообразнее. У них в четыре раза чаще, чем у здоровых, встречались бактерии-пародонтопатогены — Prevotella intermedia и Aggregatibacter actinomycetemcomitans.

Кроме того, обследуемые с диабетом, в отличие от контрольной группы, редко были носителями одного вида патогена. У них формировались целые ассоциации из трех-пяти видов микроорганизмов, причем чем выше был уровень сахара в крови, тем сложнее оказывалось это сообщество.

Также ученые провели анализ на чувствительность к антибиотикам. Зачастую антибиотики назначают не по результату анализов на чувствительность бактерий к лекарствам, а прописывают самые ходовые препараты. Кроме того, в некоторых случаях при легких формах пародонтита антибиотики могут не назначать вовсе, ограничившись местными антисептиками. Однако у пациентов с диабетом обе стратегии не работают, в итоге у них развивается тяжелый пародонтит.

По словам ученых, отказ от шаблонного подхода и использование ПЦР-диагностики позволяют не просто лечить последствия, а точечно уничтожать причину воспаления. Для пациентов это означает сохранение зубов, возможность комфортно носить протезы и, что не менее важно, лучший контроль над сахарным диабетом.