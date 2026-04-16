В России создадут импланты с белками для ускорения заживления кожи

Ученые из Кубанского государственного медицинского университета работают над новыми покрытиями и имплантами для ускорения заживления кожи после ожогов и операций. Проект поддерживается Кубанским научным фондом. Научный консультант Карина Мелконян пояснила, что существующие биоматериалы часто не могут полноценно запустить собственные восстановительные процессы организма. Решить проблему помогут матриклеточные белки.

Эти белки выделяются при повреждении кожи, но пока мало изучены. Ученые исследуют их способность превращать пассивные ксенодермальные материалы в активные регенеративные системы. Младший научный сотрудник Алевтина Асякина добавила, что сначала эксперименты пройдут на культурах клеток фибробластов in vitro, затем последуют тесты на животных.

Ожидается, что новые ранозаживляющие импланты снизят риск осложнений и улучшат лечение тяжелых повреждений.