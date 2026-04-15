Умные протезы в Москве производят на основе ИИ-диагностики

Столичные производители медицинских изделий разрабатывают ИТ-сервисы и системы диагностики с применением искусственного интеллекта. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Московские предприятия медицинской отрасли создают все больше мобильных сервисов и технологий с интеллектуальным управлением устройствами. В рамках поддержки этого направления для промышленности в городе создан комплексный механизм из 20 мер — финансовых и нефинансовых для наращивания технологического потенциала компаний и доступности качественных ИТ-продуктов», — отметил министр.

В результате резидент инновационного центра "Сколково" уже создает универсальную систему анализа походки с применением нейросети. Она поможет врачам и реабилитологам в настройке бионического устройства на протезе нижней конечности. А открытый интеграционный код дает возможность использовать уникальную разработку с любыми российскими и иностранными протезами.