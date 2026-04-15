Протестированы новые антибактериальные капсулы пролонгированного действия

Российские ученые испытали антибактериальные капсулы из биоразлагаемого биополимера с пролонгированным действием. Они могут быть эффективнее традиционных антибиотиков из-за новой структуры действующего вещества, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

"Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с коллегами из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) протестировали новые вещества с антибактериальной активностью, поместив их в частицы из биоразлагаемого биополимера. По словам исследователей, разработка поможет создать новые лекарственные средства для борьбы с распространенными бактериальными инфекциями. Ожидается, что они станут рабочей альтернативой в условиях усиливающейся резистентности возбудителей к традиционным антибиотикам", - сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что появление и широкое распространение бактерий с множественной лекарственной устойчивостью уже вызывает значительные сложности в области здравоохранения. Разработка российских ученых должна способствовать эффективной борьбе с бактериальными инфекциями, когда традиционные медикаменты не могут справиться с этой задачей.

"Бактерии эволюционируют, как любые организмы. Они научились из-за широкого и порой бесконтрольного применения антибиотиков разрушать и "выплевывать" известные для них структуры и не пускать их в свои клетки - с этим связана проблема антибиотикорезистентности. Новая лекарственная форма им "неизвестна", поэтому она может стать альтернативой для случаев, когда привычный антибиотик не справляется с заболеванием или осложнениями бактериальной инфекции", - подчеркнул соавтор исследования ассистент кафедры органической и аналитической химии СФУ Сергей Липайкин.

По словам исследователей, преимуществом носителя из биоразлагаемого биополимера является контролируемое пролонгированное высвобождение "запертых" внутри него действующих веществ. При этом он безопасен для человеческого организма.

"В отличие от традиционных лекарственных средств, которые "ударяют" высокими дозами действующего вещества по всему организму и требуют порой трехкратного приема в одно и то же время, медикаменты на основе таких частиц будут действовать более щадящим образом и поддерживать стабильный уровень антибактериального вещества в организме пациента в течение суток или даже недели", - рассказал инженер-исследователь лаборатории биотехнологии новых биоматериалов СФУ Алексей Дорохин.

Исследование проведено при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.