В России научили ИИ находить кариес по фото со смартфона

В пресс-службе Южного федерального университета (ЮФУ) сообщили, что ученые вуза разработали прототип системы на базе искусственного интеллекта (ИИ). Нейросеть анализирует снимки полости рта, сделанные обычной камерой смартфона, и выделяет подозрительные зоны. В основе технологии лежит архитектура YOLOv8, выбранная после сравнения с SSDLite и Faster R-CNN.

Как пояснил ведущий научный сотрудник Денис Кривогуз, разработка работает по принципу тонометра: она показывает вероятную проблему, но не ставит окончательный диагноз. Если система нашла подозрительную область, это повод записаться к врачу. Алгоритм не видит скрытых под эмалью поражений и не заменяет рентген.

Для обучения модели использовали публичный датасет из Пакистана с ручной разметкой кариозных поражений. В исследовательской выборке на 1 781 пациента приходилось более 5 тысяч больных зубов. Главный вызов проекта заключается в переходе от лабораторных условий к реальным: при неидеальном освещении и неудачном ракурсе возможны ложные срабатывания. Сейчас команда работает над созданием полноценного мобильного приложения, отметили в пресс-службе.