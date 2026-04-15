В Бурятии обнаружили новый способ ускорить заживление ран

Ученые Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова выявили стимулы, повышающие выработку белков, отвечающих за быстрое восстановление кожи. Исследование ляжет в основу более эффективных средств для заживления ран, язв и ожогов, сообщили ТАСС в вузе.

"Стимулы - это определенные вещества, которые могут изменить транскрипционную активность клеток-продуцентов. В нашем случае с целью увеличения эффективности производства белков внеклеточного матрикса. Средства, созданные по новой технологии, будут эффективнее, поскольку плотность этих белков будет выше", - сообщил заведующий лабораторией регенеративной биомедицины Эрдэм Дашинимаев.

Как уточнили в вузе, исследование направлено на повышение экспрессии генов, кодирующих кератины и ламинины - ключевые белки, участвующие в регенерации кожного покрова. Оценка активности генов проводилась in vitro методом ПЦР в клеточных культурах кожи человека в реальном времени.

В ходе экспериментов ученые определили условия и концентрации добавок, при которых клетки кожи наиболее активно вырабатывают необходимые белки. При этом состав используемых веществ и параметры технологии пока не раскрываются в связи с процессом патентования.

На основе полученных положительных результатов ученые вуза разработали протокол для создания более эффективных средств для заживления ран.