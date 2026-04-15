Ученые выяснили, кому чаще всего снятся кошмары

Сны могут по-разному влиять на эмоциональное состояние человека в течение дня, а подавление эмоций в повседневной жизни связано с более частыми кошмарами. К таким выводам пришли ученые из Университет Канзаса. Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep.

© Газета.Ru

Ученые попытались проверить популярную гипотезу о так называемой «терапии страхом», согласно которой пугающие сновидения якобы помогают человеку справляться с тревогами в реальной жизни, снижая уровень стресса после пробуждения. Однако полученные данные не подтвердили эту идею в простом виде.

В исследовании приняли участие более 500 человек. Их сновидения анализировались с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, которые оценивали эмоциональную окраску сюжетов. Затем сопоставлялось, как содержание снов влияет на настроение участников утром.

Результаты показали обратную связь: выраженные страхи во сне чаще ассоциировались с ухудшением настроения на следующий день, а не с его улучшением. При этом у людей, которые склонны подавлять эмоции в реальной жизни, кошмары встречались чаще.

В то же время ученые обнаружили важную деталь: если в сновидениях одновременно присутствовали и негативные, и позитивные эмоции, негативное влияние на утреннее состояние снижалось. Это может указывать на то, что более «сложные» по эмоциям сны не так сильно ухудшают самочувствие после пробуждения.

Авторы подчеркивают, что пока нельзя точно определить, когда именно происходит эмоциональная переработка — во время сна или уже после пробуждения, при воспоминании сновидений. Однако результаты указывают на то, что сны и эмоциональная регуляция тесно связаны, но этот механизм значительно сложнее, чем предполагалось ранее.