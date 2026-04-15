Ожирение по-разному влияет на мужчин и женщин, выяснили ученые

Ожирение оказывает различное влияние на организм мужчин и женщин, повышая риски разных заболеваний. К такому выводу пришли ученые Университета Докуз Эйлюль. Об этом сообщает портал European Association for the Study of Obesity (EASO).

Исследование показало, что у мужчин при ожирении чаще накапливается висцеральный жир — он окружает внутренние органы и напрямую связан с повышенным риском сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. У женщин, напротив, чаще фиксируются повышенный уровень холестерина и выраженные воспалительные процессы, что также увеличивает вероятность развития диабета и болезней сердца.

«Наши результаты показывают, что различия между полами играют важную роль в развитии ожирения и его осложнений», — отметила автор работы Зейнеп Пекель.

В исследовании проанализировали данные более 1100 пациентов с ожирением. У мужчин оказались выше показатели окружности талии и артериального давления, несмотря на сопоставимый индекс массы тела. Также у них чаще выявлялись повышенные уровни печеночных ферментов и триглицеридов — маркеров нарушений обмена веществ и возможного повреждения печени.

У женщин, в свою очередь, чаще наблюдались повышенный общий и «плохой» холестерин, а также маркеры системного воспаления. Это указывает на иной механизм развития осложнений, связанный с активностью иммунной системы.

По словам ученых, различия во многом объясняются действием гормонов. Женские половые гормоны влияют на распределение жира и усиливают воспалительные реакции, тогда как у мужчин жир чаще откладывается вокруг внутренних органов.

Ожирение остается одним из ключевых факторов риска хронических заболеваний. По оценкам специалистов, метаболический синдром сегодня диагностируется у значительной части взрослого населения и включает такие нарушения, как повышенное давление, уровень сахара и холестерина.

Авторы подчеркивают, что полученные данные могут быть использованы для разработки более точных и персонализированных подходов к лечению ожирения с учетом пола пациента. При этом они отмечают необходимость дальнейших исследований для подтверждения результатов на более широких выборках.