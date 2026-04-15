В России зарегистрированы новые реагенты для выявления желтой лихорадки

В России есть возможность выявлять РНК-вирус желтой лихорадки в режиме реального времени с помощью метода RT-LAMP. Помогает в этом новый набор реагентов "Вектор-RT-LAMP-YFV". Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Реагенты позволяют выявлять желтую лихорадку на ранних стадиях развития заболевания и получать результат анализа за 40 минут.

Кроме того, их можно использовать для обнаружения вируса у комаров-переносчиков в процессе изучения вероятности его распространения.