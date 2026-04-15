Выявлен скрытый фактор замедления возрастного ухудшения памяти

Условия жизни могут напрямую влиять на скорость ухудшения памяти в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Ратгерского Университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Social Science & Medicine (SSM).

Исследователи проанализировали данные 2763 человек старше 60 лет и проследили, как меняются их когнитивные функции со временем. Особое внимание уделялось окружающей среде: наличию поблизости музеев, библиотек, медицинских учреждений, общественного транспорта и доступу к интернету. Для этого ученые использовали специальный индекс, отражающий «поддержку для мозга» со стороны городской инфраструктуры.

Выяснилось, что у людей, живущих в районах с большим количеством таких ресурсов, память и другие когнитивные способности снижались заметно медленнее. При этом на старте исследования различий между участниками не было — эффект проявлялся именно в динамике с возрастом.

Авторы объясняют результат тем, что развитая среда стимулирует умственную активность, социальные контакты и физическое движение. Все это, как считают ученые, помогает дольше сохранять когнитивное здоровье. Они отмечают, что развитие городской инфраструктуры может стать важным инструментом профилактики деменции и возрастных нарушений памяти.

