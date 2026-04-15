Исследование показало, почему хлеб и рис связаны с ожирением

Хлеб и другие углеводные продукты остаются основой питания во многих странах, однако их вклад в развитие ожирения изучен хуже, чем влияние жиров. Новая работа японской группы под руководством профессора Сигенобу Мацумуры (Shigenobu Matsumura), опубликованная в Molecular Nutrition & Food Research, попыталась отдельно разобрать влияние разных источников углеводов на обмен веществ и массу тела.

Как проводили эксперимент

Мышей распределили по рациону с разными вариантами питания: стандартный корм, тот же рацион с добавлением хлеба, а также диеты с пшеничной и рисовой мукой. Часть животных получала высокожировой рацион, дополненный углеводами. В течение эксперимента фиксировали массу тела, уровень жировой ткани, параметры крови и активность генов в печени. Дополнительно применяли непрямую калориметрию, чтобы оценить, как меняется расход энергии по составу выдыхаемых газов.

Что удалось обнаружить

Во всех группах с добавлением углеводов мыши стабильно выбирали именно их и практически переставали есть стандартный корм. На этом фоне фиксировалось увеличение массы тела и жировых запасов, хотя суммарное потребление калорий почти не отличалось от контрольных групп.

Пшеница и рис давали сопоставимые эффекты, что снижает вероятность того, что наблюдаемый результат связан с особенностями конкретного зерна. Более того, в ряде случаев добавление пшеничной муки к высокожировой диете даже уменьшало прирост массы по сравнению с «чистой» жировой диетой, что указывает на сложное взаимодействие макронутриентов.

Что происходило внутри организма

Анализ обмена веществ показал, что ключевым фактором оказался не рост потребления энергии, а её перераспределение. У животных снижались энергозатраты, повышался уровень жирных кислот в крови, падало содержание незаменимых аминокислот. Одновременно в печени активировались процессы, связанные с синтезом и транспортом жиров, что приводило к их накоплению.

Важно, что эти изменения не были необратимыми: после отмены углеводной муки масса тела и метаболические показатели довольно быстро возвращались к норме.

Что это значит для людей

Авторы подчеркивают, что прямой перенос результатов с мышей на человека невозможен. Однако модель позволяет рассмотреть важный механизм: не только общее количество калорий, но и структура рациона может влиять на то, как организм расходует энергию.

В реальной человеческой диете это может проявляться иначе, но принцип остается значимым. Если рацион длительно смещен в сторону рафинированных углеводов — хлеба, муки, риса, макарон — это потенциально способно менять метаболическую «экономичность» организма, то есть то, сколько энергии он тратит в покое и при активности. Именно этот аспект сегодня считается одним из факторов, связанных с набором веса, независимо от простого подсчета калорий.

Следующий этап — проверка этих закономерностей у людей. Ученые планируют оценить, сохраняются ли наблюдаемые эффекты в реальных пищевых привычках, а также отдельно изучить влияние цельнозерновых продуктов, пищевых волокон и сочетания углеводов с белками и жирами. Отдельный интерес вызывает роль режима питания и времени приема пищи, поскольку эти факторы могут заметно менять метаболический ответ.