Внедрена новая методика лечения поражений позвоночника

В нейрохирургическом центре в Волгограде провели новые для региона операции на позвоночнике. Вмешательство спасает здоровье пациента при таких дегенеративных заболеваниях, как стеноз позвоночного канала и грыжа.

Во время операции используют имплантаты, которые фиксируют позвонки в правильном положении, увеличивают расстояние между ними и освобождают сдавленные нервные корешки. Такой подход сводит риск рецидива грыжи к нулю.

Как пояснили в облздраве, новый метод позволяет избежать осложнений, связанных с повреждением мышц поясницы. Это значительно ускоряет восстановление больного.

Нейрохирурги Евгений Гридин и Игорь Корнилов выполнили три операции пациентам с грыжей межпозвонковых дисков. Выздоравливающие уже готовы вернуться к своим повседневным занятиям.

В Волгоградской областной больнице, частью которой является нейрохирургический центр, сформирована пятилетняя программа развития. Так, уже отремонтированы три корпуса, завершается обновление еще двух. Модернизирована система кислородоснабжения. В этом году сдадут в эксплуатацию лор-центр. После ремонта открыли отделение реанимации и интенсивной терапии, а также новое отделение гематологии.