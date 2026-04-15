Вскрыта ложь ИИ на медицинские темы

Медицинский научный журнал BMJ Open провел исследование и выяснил, что популярные чат-боты регулярно врут, отвечая пользователям на вопросы о болезнях и их лечении.

Как пишут ученые от медицины, исследовались пять чат-ботов: Gemini, DeepSeek, Meta AI, ChatGPT и Grok. Медики задавали им вопросы и проверяли правильность ответов. Искажения нашли в половине ответов от ИИ, а пятая часть ответов содержала весьма опасные для пациентов ошибки.

Самым лживым признан учеными Grok. Медики отмечают, что ИИ более или менее разбирается в онкологии и вакцинах, но сильно проседает в вопросах правильного питания.

Последние новости и все самое важное о медицине и здравоохранении, - в теме «Свободной Прессы».