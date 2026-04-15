Ученые обнаружили в морепродуктах вирус, лишающий зрения

Исследования показывают, что заражение может происходить при употреблении сырых морепродуктов. Более чем у 70 процентов пациентов, у которых был диагностирован этот вирус, наблюдалось значительное повышение внутриглазного давления, сопровождающееся сильным воспалением.

В некоторых случаях это приводило к полной потере зрения. Ученые считали, что подобные вирусы представляют опасность только для морских организмов и не могут поражать человека. Однако новое исследование ставит под сомнение прежние представления об их безопасности для людей. Ранее сообщалось, что в Челябинской области ликвидировали 18 тонн томатов, зараженных опасным вирусом.

Он имеет высокие патогенность и скорость распространения. За последние несколько лет вирус был выявлен в целом ряде стран практически на всех континентах, где нанес очень серьезный ущерб производству томатов и перца.