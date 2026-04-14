Подведены итоги клинического исследования препарата от рака крови

Общий положительный ответ в рамках клинического исследования отечественного CAR-T-клеточного препарата от злокачественных заболеваний крови составляет 70%. Об этом рассказала генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Елена Паровичникова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной 100-летнему юбилею Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Минздрава России.

«В клиническое исследование включено было 55 человек, которые получили CAR-T-клеточную терапию. Общий положительный ответ был получен в 70%», — сказала Паровичникова.

Она подчеркнула, что это высокий процент с учетом того, какие пациенты участвовали в исследовании. Среди них были те, у кого ранее было по шесть-семь линий попыток получения ремиссии.