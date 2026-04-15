Продолжительность жизни человека может зависеть от генетики значительно сильнее, чем считалось ранее. К такому выводу пришли исследователи Научного института Вейцмана. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Ранее считалось, что наследственность объясняет лишь около 20–25 процентов различий в продолжительности жизни, а некоторые исследования оценивали этот вклад и вовсе менее чем в 10 процентов. Однако ученые показали, что такие оценки были занижены. В прежних работах не учитывались так называемые внешние причины смерти — например, инфекции, несчастные случаи или насилие, которые не связаны напрямую со старением.

Авторы проанализировали данные скандинавских близнецовых исследований, включая пары, выросшие в разных условиях, и применили математическое моделирование. Это позволило отделить влияние генетики от факторов среды. Оказалось, что если исключить внешние причины смертности, вклад генов в продолжительность жизни может достигать примерно 50–55 процентов.

Дополнительный анализ показал, что наследуемость различается в зависимости от причин смерти. Так, для деменции генетический вклад может достигать около 70 процентов к 80 годам, тогда как для рака он остается более умеренным. По словам ученых, полученные результаты могут изменить подход к изучению старения и стимулировать поиск генов, влияющих на продолжительность жизни.

Авторы подчеркивают, что даже при высокой наследуемости примерно половина различий в продолжительности жизни по-прежнему связана с внешними факторами — образом жизни, медицинской помощью и случайными биологическими процессами.