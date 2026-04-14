Ученые выяснили, в каком возрасте набор веса повышает риск ранней смерти

Набор веса в молодом возрасте может существенно повысить риск преждевременной смерти к 60 годам. К такому выводу пришли ученые из Лундского университета в результате анализа данных более чем 600 тысяч человек. Результаты опубликованы в EClinicalMedicine (ECM).

Исследователи отслеживали изменения массы тела участников в возрасте от 17 до 60 лет и сопоставляли их с данными о смертности. Наблюдение длилось десятилетиями: за мужчинами — в среднем более 23 лет, за женщинами — около 12 лет.

Выяснилось, что наиболее опасным является набор веса именно в раннем взрослом возрасте — примерно с 17 до 29 лет. У людей с ожирением в этот период риск преждевременного летального исхода оказался примерно на 70% выше по сравнению с теми, кто сохранял нормальный вес до 60 лет.

В среднем участники набирали около 0,4 кг в год, что за жизнь приводило к увеличению массы примерно на 15-20 кг. При этом чем быстрее происходил набор веса, тем выше был риск смертности, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Ученые объясняют это тем, что лишний вес создает длительную нагрузку на организм. Он связан с хроническим воспалением, нарушением обмена веществ и повышенной нагрузкой на сердце, что со временем увеличивает вероятность серьезных заболеваний.

Отдельно отмечается, что для рака зависимость оказалась иной: у женщин риск повышался при наборе веса в любом возрасте, что может быть связано с гормональными изменениями.

Авторы подчеркивают, что ключевую роль играет не только сам факт лишнего веса, но и время его появления. Чем раньше начинается его накопление, тем дольше организм находится под его негативным воздействием.

