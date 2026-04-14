Выявлена скрытая причина ослабления костей

Ген APOE4, известный как один из ключевых факторов риска развития болезни Альцгеймера, может незаметно ухудшать качество костной ткани у женщин. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета. Работа опубликована в Advanced Science (AdvSci).

APOE4 традиционно связывают с повышенным риском нейродегенеративных заболеваний, однако новое исследование показывает, что его влияние не ограничивается мозгом. Ученые обнаружили, что он также воздействует на костную ткань, вызывая изменения на клеточном уровне.

В экспериментах на мышах с этим генетическим вариантом выяснилось, что у самок нарушается работа остеоцитов — клеток, отвечающих за поддержание прочности костей. В результате ухудшается внутренняя структура костной ткани, хотя внешне кости могут выглядеть нормальными при стандартных методах диагностики, например при измерении плотности.

«Это означает, что ослабление костей может оставаться незаметным до момента перелома», — объяснили ученые.

Кроме того, исследователи обнаружили в костной ткани белки, ранее связанные с болезнью Альцгеймера и другими нарушениями работы мозга. Это может указывать на более тесную биологическую связь между состоянием нервной системы и костей, чем считалось ранее.

Авторы подчеркивают, что результаты пока получены в экспериментах на животных. Однако новые данные могут помочь лучше понять скрытые механизмы возрастных изменений и рисков остеопороза.