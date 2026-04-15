Спасительный солнечный луч: витамин D назвали щитом от тау-клубков в мозге

Новое научное исследование, охватившее почти 800 добровольцев, показало неожиданную закономерность: люди, у которых в 39 лет был зафиксирован повышенный уровень витамина D, через 16 лет демонстрировали значительно меньшее количество аномальных скоплений тау-белка.

Именно эти клубки, нарушающие коммуникацию между нейронами, считаются одним из главных виновников когнитивной деградации при болезни Альцгеймера. Участников обследовали с помощью сканирования мозга дважды — в начале наблюдения и спустя полтора десятилетия, что позволило отследить динамику накопления опасных белков.

Нейробиолог Мартин Дэвид Маллиган из ирландского Университета Голуэя, комментируя результаты, подчеркнул, что средний возраст — критически важный период для вмешательства. По его словам, именно в это время изменение модифицируемых факторов риска, таких как дефицит витамина D, может принести наибольшую пользу.

Исследователи, однако, признают, что работа выявила лишь корреляцию, а не причинно-следственную связь. Кроме того, не удалось обнаружить аналогичного защитного эффекта в отношении другого «плохого» белка — бета-амилоида, хотя предыдущие эксперименты на мышах уже указывали на роль витамина D в регуляции тау-белка.

Специалисты напоминают, что болезнь Альцгеймера — многофакторное заболевание, которым только в США страдают более 7,2 миллиона человек. Тем не менее полученные данные, опубликованные в открытом доступе, дают практический совет: поддерживать уровень витамина D можно с помощью жирной рыбы, обогащённых продуктов и разумного пребывания на солнце.

Авторы работы надеются, что их выводы стимулируют более масштабные клинические испытания, которые окончательно подтвердят или опровергнут защитную роль «солнечного витамина» для мозга.

