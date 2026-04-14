Ученые предупредили об опасности избытка витамина D

Витамин D, известный как «солнечный витамин», играет важную роль в организме, однако его избыток может быть не менее опасен, чем дефицит. Ученые предупреждают: популярность добавок растёт, а вместе с ней увеличивается и число случаев передозировки. Об этом сообщает портал ScienceAlert.

Витамин D помогает усваивать кальций, поддерживает иммунитет и участвует в работе нервной системы. Основная его часть вырабатывается в коже под действием солнечного света, а остальное поступает с пищей — например, из жирной рыбы и обогащённых продуктов.

Однако при чрезмерном приеме добавок уровень кальция в крови может опасно повышаться. Это состояние, известное как гиперкальциемия, приводит к отложению кальция в сосудах и мягких тканях, увеличивает риск образования камней в почках и нарушает работу костной ткани. Среди симптомов — тошнота, слабость, боли в мышцах и костях, а также проблемы с пищеварением.

В большинстве случаев состояние удается стабилизировать после отмены добавок и лечения, однако в тяжёлых ситуациях возможны серьезные осложнения — вплоть до почечной недостаточности или опасных кровотечений.

По данным исследований, число подобных случаев растет. Так, в США с 2000 по 2014 год было зарегистрировано более 25 тысяч эпизодов передозировки витамином D, причём за несколько лет их число увеличилось более чем в 16 раз. Особенно уязвимы дети и пожилые люди.

Отдельную опасность представляют ошибки в дозировке. Например, описан случай, когда пожилой пациент принимал высокую дозу витамина ежедневно вместо одного раза в неделю, что привело к развитию гиперкальциемии.

Специалисты отмечают, что безопасная суточная доза для большинства людей составляет 600–800 международных единиц (15–20 мкг), а верхний предел — около 4000 МЕ (100 мкг). Превышать его без назначения врача не рекомендуется.

При этом эффективность добавок остается предметом дискуссий. Некоторые исследования связывают витамин D с улучшением когнитивных функций и снижением риска ряда заболеваний, однако другие работы не подтверждают выраженного эффекта.

Эксперты подчеркивают, что в большинстве случаев потребность в витамине можно покрыть за счет солнечного света и питания, а прием добавок должен контролироваться врачом.