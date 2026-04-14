Названа диета для защиты от воспаления мозга

Ученые из Института Дондерса выяснили, что рацион с большим количеством овощей, ягод и орехов и минимальным содержанием вредной пищи может защищать мозг, «разрывая» связь между воспалительными процессами в организме и мозге. Результаты опубликованы в Journal of Neuroinflammation.

Диета MIND сочетает элементы средиземноморского питания и DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) — рациона для профилактики гипертонии. Она предполагает употребление зеленых овощей, ягод, цельнозерновых продуктов, орехов, бобовых и оливкового масла при ограничении красного мяса, жареной пищи и сладостей.

В исследовании приняли участие 88 человек в возрасте 60-75 лет с повышенным риском когнитивных нарушений. Ученые оценивали их рацион, уровень воспаления в крови, признаки воспалительных процессов в мозге и когнитивные показатели.

Прямой связи между соблюдением диеты и уровнем воспаления или когнитивными функциями обнаружено не было. Однако более детальный анализ показал важную закономерность: у людей с низким качеством питания более высокий уровень воспаления в организме был связан с воспалением мозга и ухудшением когнитивных способностей.

У участников, придерживавшихся диеты MIND, такой зависимости не наблюдалось. Это указывает на возможный защитный эффект рациона, который может «разрывать» связь между воспалением в теле и мозге.

Дополнительно ученые изучили состояние кишечного барьера. Выяснилось, что его повышенная проницаемость связана с усилением воспалительных процессов в мозге, но только у людей с менее здоровым питанием. Это может свидетельствовать о роли кишечника в передаче воспалительных сигналов в мозг.

Авторы подчеркивают, что результаты носят наблюдательный характер и не доказывают причинно-следственную связь. Тем не менее данные указывают на то, что питание может играть важную роль в защите мозга от воспалительных процессов и связанных с ними когнитивных нарушений.

