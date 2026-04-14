Озвучено натуральное средство для снижения артериального давления

Свекольный и грейпфрутовый соки могут влиять на уровень артериального давления и работу сердечно-сосудистой системы.

В исследовании приняли участие 15 взрослых с гипертонией. В разные дни они поочередно употребляли свекольный и грейпфрутовый сока, а также их комбинацию. После этого ученые в течение 4,5 часа отслеживали показатели давления, частоту сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма — параметр, отражающий работу вегетативной нервной системы, пишет "Лента.ру".

Оказалось, что после приема напитков у участников действительно происходили изменения: снижались показатели систолического и диастолического давления, а также менялись параметры сердечного ритма. Такие эффекты связывают с содержанием нитратов в свекле и полифенолов в грейпфруте — веществ, которые могут влиять на тонус сосудов и регуляцию кровообращения.

При этом ученые не обнаружили существенной разницы между отдельными напитками и их сочетанием: реакция организма зависела скорее от времени после употребления, чем от конкретного состава сока. Иными словами, выраженного преимущества одного варианта над другим выявлено не было.

