Раскрыт фактор, который повышает риск развития опасного нарушения сна

Воздействие загрязненного воздуха может повышать риск развития обструктивного апноэ сна — состояния, при котором дыхание во сне периодически останавливается. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные более 4 тысяч взрослых. Результаты работы опубликованы в журнале Sleep Health (SH).

Анализ показал, что повышение концентрации мелких частиц в воздухе связано с увеличением вероятности обструктивного апноэ сна. В частности, рост уровня PM2.5 за месяц сопровождался увеличением риска примерно на 14 процентов. Более крупные частицы PM10 также демонстрировали устойчивую связь с нарушениями сна, особенно при длительном воздействии.

Кроме того, повышенные уровни угарного газа оказались связаны с более высоким риском апноэ при воздействии в течение нескольких месяцев. При этом другие загрязнители, такие как диоксид азота и озон, значимой связи после учета дополнительных факторов не показали.

Авторы отмечают, что даже умеренное загрязнение воздуха может влиять на качество сна и здоровье. Полученные данные подчеркивают важность контроля за уровнем загрязнения, особенно с учетом того, что апноэ сна связано с повышенным риском сердечно-сосудистых и когнитивных нарушений.

Ранее ученые выяснили, что прием горячей ванны перед сном помогает пожилым людям лучше спать.