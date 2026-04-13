Ученые выяснили, влияют ли сахарозаменители на активность генов

Искусственные подсластители могут спровоцировать проблему, которую должны решать — диабет. Причем не только у тех, кто заменяет ими сахар, но и у их детей.

Некалорийные подсластители кажутся здоровой альтернативой сахару. Однако в последнее время появляются данные, что они могут нарушать энергетический обмен и со временем повышать риск диабета или сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые из Чилийского университета проверили вред популярных подсластителей в экспериментах на мышах. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition. Оказалось, негативные последствия могут распространяться на потомство.

«Нас заинтересовало, почему, несмотря на растущее потребление этих добавок, распространенность ожирения и метаболических нарушений, таких как инсулинорезистентность, не снижается. Это не означает, что подсластители напрямую виноваты в этих тенденциях. Но встает закономерный вопрос: возможно, они влияют на обмен веществ так, как мы пока до конца не понимаем», — объясняет нутрициолог и антрополог Франциска Конча Селуме, ведущий автор работы.

Как проверяли

Экспериментаторы разделили 47 мышей на три группы. Одни пили простую воду, другие — с сукралозой, третьи — со стевией в дозе, сопоставимой с тем количеством, которое человек может потреблять в рамках обычного рациона. Затем животных разводили, получая два следующих поколения, которых поили только обычной водой.

Каждому поколению провели пероральный тест на толерантность к глюкозе, который выявляет инсулинорезистентность — ранний признак диабета. Также исследователи взяли образцы кала, чтобы оценить изменения в кишечной микробиоте и концентрации короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК). Эти показатели могут сигнализировать об эпигенетических изменениях, которые передаются от родителей к детям: считается, что подсластители влияют на КЦЖК, нарушая работу кишечной микробиоты, что в итоге способно изменить экспрессию генов.

Изучили также экспрессию пяти генов, связанных с воспалением, барьерной функцией кишечника и обменом веществ в печени и кишечнике. Эти гены выбраны как индикаторы возможного эпигенетического влияния на состояние кишечника, воспалительные и метаболические процессы — тех самых механизмов, которые могут объяснить негативное воздействие некалорийных подсластителей на здоровье.

Что выяснили

Как показали результаты, эффекты отличаются в зависимости от вида подсластителей и проявляются у разных поколений и пола. В первом поколении признаки нарушения толерантности к глюкозе выявлены только у самцов, чьи матери потребляли сукралозу. Но ко второму поколению повышенный уровень сахара натощак обнаружился у потомков-самцов из группы сукралозы и у потомков-самок из группы стевии.

У мышей, получавших подсластители, микробиота кишечника стала разнообразнее, но концентрации КЦЖК снизились — это говорит о том, что бактерии производили меньше полезных метаболитов. Причем сниженный уровень КЦЖК сохранялся и в следующих двух поколениях. После сукралозы изменения эти были более серьезными и стойкими: в кале грызунов обнаружено больше болезнетворных видов бактерий и меньше полезных.

Кроме того, сукралоза, по-видимому, включает экспрессию генов, связанных с воспалением, и подавляет экспрессию генов, отвечающих за обмен веществ, причем этот эффект сохраняется в двух поколениях. Стевия тоже влияет на экспрессию генов, но ее воздействие слабее и не передается дальше первого поколения.

«Сравнивая поколения, мы увидели, что эти эффекты, как правило, сильнее всего проявляются в первом поколении и имеют тенденцию ослабевать во втором. В целом изменения, связанные с сукралозой, были более устойчивыми и стойкими в ряду поколений», — говорит Конча.

Каковы выводы

По ее словам, сами по себе эти изменения — не признаки нарушения здоровья, а скорее ранние биологические сигналы.

«Например, животные не заболели диабетом, — уточняет исследовательница. — Но мы заметили тонкие изменения и в углеводном обмене, и в активности генов, связанных с воспалением и обменом веществ. Возможно, что при определенных условиях (например, на фоне жирной диеты) такие изменения могли бы повысить предрасположенность к метаболическим нарушениям».

Эксперимент выявил корреляцию, но причинно-следственная связь не доказана, подчеркивает Конча. Кроме того, вряд ли допустимо прямое обобщение на людей результатов, полученных на мышиных моделях.