Томские ученые открыли новый род бактерий

Томские микробиологи сообщили о двух значимых открытиях, связанных с микроорганизмами из подземных вод Западной Сибири.

Новые данные представлены в статье, опубликованной в журнале Environmental Microbiology (Q1).

Первое открытие — новый род и семейство бактерий, обнаруженных в подземных водах Томской, Кемеровской и Тюменской областей. Микроорганизмы получили название Desulfosceptrum tomskiensis и Desulfosceptrumaceae. Латинское слово *sceptrum* («скипетр») ученые выбрали из-за характерной формы спор, а определение *tomskiensis* добавили в честь Томской области, где велась часть исследований.

Кроме того, команда Томского государственного университета впервые в мире выделила в чистой культуре бактерию Desulforudis audaxviator, которую ученые из разных стран безуспешно пытались получить более десяти лет. Ранее ее ДНК обнаруживали, в частности, в глубоких подземных водах Южной Африки, но живые клетки оставались недоступными для изучения. Томским исследователям удалось найти этот микроорганизм в термальном источнике Верхнекетского района.

Заведующая кафедрой физиологии растений, биотехнологий и биоинформатики Биологического института ТГУ Ольга Карначук подчеркнула, что геном Desulforudis audaxviator практически не менялся со времен Пангеи — суперконтинента, существовавшего около 335–175 млн лет назад. По ее словам, такая генетическая стабильность противоречит классическим представлениям о дарвиновской эволюции, согласно которым в организмах со временем должны накапливаться изменения, помогающие лучше адаптироваться к среде.

Полученные результаты дают ученым редкую возможность изучить древние эволюционные линии микроорганизмов и могут привести к пересмотру некоторых подходов к пониманию скорости и механизмов эволюционных процессов в экстремальных условиях.