В мозге нашли загадочный центр, управляющий гипертонией

Международная группа учёных обнаружила ранее недооценённую область мозга, которая может напрямую влиять на уровень артериального давления. Это открытие способно изменить подход к лечению гипертонии. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation Research.

Речь идёт о латеральной парафациальной области (pFL) — участке ствола мозга, который раньше связывали в основном с контролем дыхания. Однако эксперименты на крысах показали: нейроны этой зоны способны не только регулировать дыхание, но и вызывать сужение сосудов, тем самым повышая давление.

Учёные предполагают, что pFL играет роль связующего звена между дыханием и симпатической нервной системой — той самой, что отвечает за реакцию «бей или беги». При её чрезмерной активности давление может стабильно оставаться высоким.

По словам исследователей, при гипертонии эта зона мозга становится более активной, а её подавление приводит к нормализации показателей. Это может объяснить, почему у значительной части пациентов лекарства не дают ожидаемого эффекта: до половины случаев повышенного давления могут быть связаны именно с работой мозга.

Кроме того, открытие помогает понять связь гипертонии с апноэ сна. При недостатке кислорода или избытке углекислого газа активность pFL возрастает, что может вызывать скачки давления.

В качестве возможного решения учёные предлагают воздействовать не напрямую на мозг, а на каротидные тельца — чувствительные рецепторы в области шеи, которые способны влиять на работу этой зоны.

Пока результаты получены только на животных, и их ещё предстоит подтвердить у людей. Тем не менее, исследование открывает перспективы для создания новых методов лечения гипертонии, особенно в случаях, когда стандартная терапия оказывается бессильной.