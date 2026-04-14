Раскрыт неочевидный фактор ухудшения памяти

Чувство одиночества оказалось связано с более слабой памятью у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные более 10 тысяч человек из Европы. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging & Mental Health (AMH).

Анализ показал, что люди, которые чаще чувствуют себя одинокими, хуже справляются с заданиями на запоминание — например, воспроизводят меньше слов сразу и спустя время. При этом различия заметны уже в начале наблюдения, то есть одиночество влияет на исходный уровень памяти.

Однако дальнейшее наблюдение продолжительностью до семи лет показало, что скорость ухудшения памяти у одиноких и неодиноких людей практически не отличается. Это указывает на то, что одиночество не ускоряет когнитивное снижение, а скорее связано с его более низкой стартовой точкой.

Авторы подчеркивают, что одиночество может быть важным, но недооцененным фактором, влияющим на работу мозга. По их мнению, оценка уровня социальной изоляции может помочь врачам раньше выявлять людей с риском когнитивных нарушений и вовремя проводить профилактику.

Ранее ученые выяснили, что нарушение обоняния может быть ранним маркером болезни Альцгеймера.