В БФУ изучат эффективность антибиотиков на основе мета-данных

Сотрудники центра клинических исследований Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта реализуют проект по выявлению эффективности применения различных антибиотиков. Об этом ТАСС рассказал руководитель ОНК "Институт медицины и наук о жизни" БФУ Павел Федураев.

"Один из наиболее крупных проектов центра - оценка антибиотикорезистентности. К этому привязано возникновение больничных инфекций, по большому счету, исследование касается одного из будущих кризисов в сфере медицины. Наверняка вы знаете, или слышали, что некоторые антибиотики уже перестают действовать. В частности, в силу того, что их применяли не вполне корректно, либо инфекционно-бактериальные формы адаптировались. И у центра Владимира Витальевича (Рафальского - прим. ТАСС) большой проект в рамках программы "Приоритет 2030" по сбору мета-данных из медицинских учреждений региона по эффективности применения тех или иных антибиотиков", - сообщил собеседник агентства.

Центр клинических исследований БФУ в Калининграде с 2018 года занимается изучением эффективности и безопасности инновационных препаратов. Центр принял участие в 40 международных исследовательских проектах. В 2020 году центр первым в России провел вакцинацию 280 добровольцев вакциной "Эпиваккорона" против коронавируса.

Минобрнауки РФ объявило о запуске программы "Приоритет-2030" в июне 2021 года, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Срок реализации программы - 10 лет, она проходит в два этапа: 2021-2025 и 2025-2030 годы. Вузы-участники ежегодно претендуют на базовый грант суммой не менее 100 млн рублей и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.