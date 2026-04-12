В Волгоградской области создали нейросеть, определяющую тип и тяжесть ОРВИ

Нейросеть, разработанная учеными Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) совместно с коллегами из Исламского университета Азад в Иране, способна определять тип и тяжесть респираторного заболевания, что позволяет более точно назначать лечение пациента. Об этом сообщила ТАСС кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Екатерина Беликова.

"Разработана нейросеть, которая поможет терапевтам в сезон эпидемий. Система может отличать грипп от других острых респираторных вирусных инфекций, анализируя сразу несколько потоков данных: от температуры, артериального давления, уровня глюкозы в крови, а также типичных симптомов, характерных для каждого из заболеваний до фотографий лабораторных бланков", - сказала Беликова.

Она отметила, что ежегодно миллионы людей обращаются к врачам с высокой температурой, кашлем, слабостью и головной болью. При этом симптоматика различных заболеваний, таких как грипп, простуда или аденовирусная инфекция, зачастую очень схожа, и даже опытным врачам порой трудно поставить точный диагноз на первых этапах, не дожидаясь результатов лабораторных тестов. Система позволяет обрабатывать большие объемы информации, замечать скрытые закономерности и выдать вероятный диагноз, который специалист может затем проверить и уточнить.

"Разработки такого рода - это часть глобального тренда на внедрение искусственного интеллекта в медицину. <...> В основе нашей разработки усовершенствованная нейросеть с долгой краткосрочной памятью. Также для сбора данных добавлен модуль оптического распознавания символов, позволяющий извлекать информацию из фотографий анализов или медицинских выписок, например, результаты лабораторных тестов, которые часто поступают в виде изображений. Это избавляет от необходимости вручную вводить данные", - добавила Беликова.

По словам ученого, эксперименты доказали, что предложенная модель, созданная специалистами ВолгГМУ в сотрудничестве с учеными из Института искусственного интеллекта и социальных передовых технологий Исламского университета Азад, превосходит другие методы по точности диагностики. Однако система не призвана полностью заменить врача, поскольку результаты диагностики, полученной с помощью ИИ, все равно должен анализировать специалист для постановки точного диагноза и назначения лечения.