Таблетки-пустышки оказались неожиданно полезны для пожилых

Прием обычных «пустышек» может реально улучшать самочувствие пожилых людей — даже если они знают, что таблетки не содержат лекарства. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале International Journal of Clinical and Health Psychology (IJCHP).

Речь идет о так называемых «открытых плацебо» — когда пациенту прямо говорят, что перед ним не лекарство, а, например, сахарная таблетка. Ранее считалось, что эффект плацебо работает только при обмане, но новые данные это опровергают.

Ученые решили проверить, могут ли такие «честные» плацебо повлиять на возрастные изменения — память, внимание и физическую активность.

В эксперименте приняли участие 90 человек в возрасте от 65 до 90 лет. Их разделили на три группы: одна не получала никаких таблеток, второй давали плацебо, выдавая его за витамин, а третьей — те же таблетки, но с честным объяснением, что это пустышка и как работает эффект плацебо.

Через три недели именно участники из «честной» группы показали лучшие результаты. У них снизился уровень стресса — сильнее, чем у тех, кого вводили в заблуждение. Кроме того, они продемонстрировали улучшение кратковременной памяти: лучше справлялись с заданиями на запоминание чисел.

Положительные изменения затронули и физические показатели — скорость ходьбы, равновесие и способность вставать со стула. При этом улучшения наблюдались и у группы с «обманным» плацебо, но в ряде случаев открытый подход оказался даже эффективнее.

Результаты подтверждают важную роль психики в процессах старения. По мнению авторов, сам ритуал приема таблетки может запускать автоматические реакции организма — по аналогии с условными рефлексами.

Ученые предполагают, что честное объяснение механизма плацебо усиливает эффект за счет доверия и вовлеченности участников. Человек чувствует больший контроль над своим состоянием, что может усиливать физиологический отклик.

Авторы считают, что открытые плацебо могут стать новым инструментом в медицине. Такой подход не требует обмана, практически не имеет побочных эффектов и может дополнять традиционное лечение, помогая пожилым людям сохранять когнитивные и физические функции.