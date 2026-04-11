Российские урологи представили щадящую методику удаления аденомы простаты

Аденома простаты (доброкачественное ее разрастание) — напасть, знакомая большинству мужчин после 50 лет. Классические операции эффективны, но могут привести к неприятным последствиям вроде недержания мочи. Ученые Сеченовского университета предложили решение: использовать микроинструменты, которые почти не травмируют ткани, тем самым уменьшая риск побочных эффектов. За два года усовершенствованным способом было прооперировано 300 пациентов, результаты этой работы российские хирурги-урологи только что представили на главном урологическом форуме в Лондоне.

Как надежно лечить аденому простаты

Хирурги Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета применяют технику под названием MiLEP (минимально инвазивная лазерная энуклеация гиперплазии простаты) с 2023 года. Если объяснять простыми словами, для удаления разросшейся ткани предстательной железы врачи стали использовать более тонкий инструмент — диаметром 22 шарьер (около 7 мм) по сравнению с "классическим" инструментарием диаметра 26 шарьер. Разница в пару миллиметров оказалась критически важной для качества жизни пациента.

За два года (2023-2025) таким способом прооперировали 300 пациентов — это самый массовый опыт в России. И вот в Лондоне на конгрессе Европейской ассоциации урологов EAU26 наши ученые доложили результаты рандомизированного исследования MILES, где сравнивали новую щадящую методику со стандартной лазерной операцией.

Результаты проведения щадящей операции

Эффективность обеих техник оказалась одинаково высокой: скорость мочеиспускания и объем остаточной мочи через месяц и три месяца после операции были сопоставимы. А вот побочных эффектов после вмешательства с использованием микроинструментов стало заметно меньше.

Как пояснил "РГ" научный сотрудник сеченовского Института урологии Владислав Петов, частота стрессового недержания мочи после удаления катетера оказалась значительно ниже в группе MiLEP — 6,5% против 29,5%. То есть фактически риск того, что мужчина не сможет удержать мочу при кашле или чихании (распространенное осложнение), снизился в 4,5 раза.

Кроме того, в группе, прооперированной малотравматичным способом, реже возникали стриктуры уретры — рубцовые сужения мочеиспускательного канала, которые мешают нормальному оттоку мочи (1,3% против 6,4% при стандартной операции).

«Миниатюризация инструментов в хирургии доброкачественной гиперплазии предстательной железы способна уменьшать травматизацию уретры и сфинктерного аппарата без потери эффективности вмешательства», — поясняет доктор Петов.

Что говорят мировые авторитеты?

Доклад москвичей не остался незамеченным. Один из ведущих европейских специалистов по удалению аденомы простаты Фернандо Гомес Санча (руководитель отделения урологии в клинике CEMTRO, Мадрид) подтвердил, что использование инструмента 22 шарьер вместо стандартного 26 напрямую снижает частоту осложнений.

А профессор Козимо де Нунцио из римского университета Сапиенца назвал результаты исследования MILES "наиболее значимым сообщением EAU26", подчеркнув, что международное сообщество урологов рассматривает MiLEP как логичное эволюционное развитие стандартной лазерной энуклеации.

«Исследование MILES воспринимается мировым урологическим сообществом не только как результат научного поиска, мы представили значительный практический опыт, развивающий минимально инвазивную лазерную энуклеацию гиперплазии простаты. Институт урологии Сеченовского университета уже сегодня выступает одним из центров экспертизы, который задает вектор дальнейшего развития этой технологии в России и за рубежом», — отметил заведующий урологическим отделением Института Михаил Еникеев.

Практический вывод для пациентов: если мужчине предстоит операция по поводу аденомы, имеет смысл уточнить у врача, владеет ли клиника методом MiLEP. Тонкий инструмент в данном случае — залог не только успешного лечения, но и быстрого возвращения к привычной жизни.