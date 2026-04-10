В России создали наночастицы для лечения депрессии и Альцгеймера

Томские ученые совместно с коллегами нашли эффективный способ стимуляции нейронов мозга без операции. Разработанные ими наночастицы могут стать основой для терапии депрессии и лечения нейродегенеративных заболеваний.

В современной медицине для нейромодуляции клеток и тканей используют имплантируемые металлические электроды. Однако такая процедура может вызывать ряд осложнений. Например, травмировать или инфицировать ткани. В качестве безопасной альтернативы политехники предложили биосовместимые магнитоэлектрические наночастицы.

«Это класс материалов на стыке материаловедения, физики и биомедицины, обеспечивающий возможность преобразовывать магнитное поле в локализованные электрические импульсы, что позволяет реализовать неинвазивную стимуляцию живых клеток», — пояснили в Томском политехническом университете.

Исследования показали, что наиболее перспективными являются наночастицы, синтезированные при температуре 185 градусов. Они в три раза усилили приток ионов кальция в нейроны и активировали на 20 процентов больше нервных клеток по сравнению с аналогичными частицами.

«Новую технологию можно легко адаптировать под конкретную клиническую задачу: от лечения боли до восстановления после инсульта, — рассказывает директор международного научно-исследовательского центра "Пьезо и магнитоэлектрические материалы" ТПУ Роман Сурменев. — В будущем такие наночастицы могут стать основой для терапии депрессии, лечения нейродегенеративных заболеваний (болезни Паркинсона и Альцгеймера), а также восстановления нервных волокон».

В ближайшее время ученые планируют приступить к in vivo исследованиям на животных.