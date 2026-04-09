В России протестировали терапию ожирения при болезни почек

Российские врачи представили на 13-й Международной конференции по эндокринологии и диабету в Риме результаты исследований медикаментозной терапии ожирения у пациентов с хронической болезнью почек и психическими расстройствами, об этом сообщили в пресс-службе биофармацевтической компании "Промомед".

"Доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии Российского университета медицины Минздрава России Татьяна Маркова рассказала о результатах клинических наблюдений с участием пациентов с терминальной почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе", - сообщает компания "Промомед", которая принимала участие в конференции.

В компании уточнили, что в рамках исследования восемь пациентов с диагнозом "ожирение" принимали препарат на основе семаглутида. По данным "Промомеда", терапия позволила добиться устойчивого снижения массы тела на 0,5-1 кг в неделю даже у этой сложной категории больных при благоприятном профиле безопасности. В компании добавили, что в клинической практике снижение веса сделало возможным трансплантацию почки.

Кроме того, российские специалисты запустили новый проект по изучению препарата на основе тирзепатида у пациентов с тем же диагнозом. Исследование стартовало в ноябре 2025 года, всего в нем примут участие 60 пациентов.

Отдельно врач-эндокринолог клинического научно-исследовательского центра больницы №52 департамента здравоохранения Москвы Луиза Субботина представила результаты исследования о влиянии уровня тревоги на ранние результаты и переносимость терапии семаглутидом у пациентов с ожирением. Участников разделили на две группы - с психиатрической поддержкой и без нее; в них вошли 19 и 18 человек соответственно.

По оценке компании, исследование подтвердило, что эффективность и безопасность препарата сопоставимы у пациентов как с тревожными расстройствами, так и без них, что расширяет возможности его применения в клинической практике. В "Промомеде" также заявили, что рассматривают эти результаты как важный шаг к расширению показаний и намерены поддерживать дальнейшие многоцентровые исследования, направленные на повышение качества и продолжительности жизни людей с тяжелыми метаболическими нарушениями.