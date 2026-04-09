Исследователи выяснили, как снизить риск развития десятков заболеваний

Хорошая физическая форма может снижать риск развития сразу нескольких заболеваний. К такому выводу пришли исследователи, результаты работы опубликованы в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise (MSSE).

© Lenta.ru

Ученые изучили генетические данные и оценили, как предрасположенность к высокой выносливости связана со здоровьем. Они сопоставили эти данные с риском более чем 700 заболеваний и после строгой проверки выделили 34 состояния, для которых связь оказалась наиболее надежной. Это позволило говорить не только о совпадении показателей, но и о возможной причинной связи.

Оказалось, что люди с более высоким уровнем физической формы реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая некоторые виды инсульта. У них также ниже артериальное давление, лучше состояние сосудов, ниже риск диабета и астмы, а также более благоприятные показатели обмена веществ.

При этом исследование подтвердило, что чрезмерные нагрузки могут иметь и обратный эффект — например, повышать риск нарушений сердечного ритма. Тем не менее в целом хорошая физическая форма связана с выраженным защитным эффектом для организма.

Авторы отмечают, что результаты подтверждают важность регулярной физической активности. По их мнению, поддержание физической формы может быть одним из самых эффективных способов профилактики хронических заболеваний.

