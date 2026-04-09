Ученые увидели процесс зарождения болезни Альцгеймера

Ученым Орегонского университета удалось впервые наблюдать зарождение болезни Альцгеймера. Об этой сенсационной новости они сообщили в журнале ACS Omega.

Наука давно пытается понять механизмы появления и развития этого заболевания, против которого пока нет эффективных средств борьбы.

Есть версии, что в основе болезни лежит высокая активность специфических белков - бета-амилоидов и тау-белков. Она приводит к патологии нейронов и массовому появлению в мозге бляшек и клубков. Но как конкретно работают эти коварные белки, пока неясно.

Конкретно с бета-амилоидами и пытаются разобраться американские ученые из Университета Орегоны. Среди нескольких версий их образования они остановились на одной: спровоцировать процесс рождения белков, а как следствие, и болезни может дисбаланс металлов в организме, а конкретно избыток ионов меди.

Именно его и смоделировали ученые в своих экспериментах. В результате им удалось увидеть, как секунда за секундой взаимодействуют белки и металлы, как происходит накопление и слипание бета-амилоидных белков.

Говоря образно, ученые увидели процесс рождения болезни Альцгеймера. По мнению авторов, это открытие дает надежду на разработку более эффективных методов лечения.