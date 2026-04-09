Назван возраст, когда спорт критически важен для защиты от деменции

Риск деменции значительно снижается, даже если начать заниматься спортом после 40 или 60 лет. К такому выводу пришли исследователи Бостонского университета, проанализировавшие данные многолетнего Фрамингемского исследования сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В работу включили данные более четырех тысяч участников, за которыми наблюдали на протяжении более 70 лет. Ученые также учитывали интенсивность физических нагрузок. Выяснилось, что в среднем возрасте наибольшую пользу для мозга приносят умеренные и интенсивные тренировки — например быстрая ходьба, езда на велосипеде, бег или пеший туризм.

Анализ также показал, что наиболее выраженный защитный эффект для мозга наблюдается у людей, которые ведут активный образ жизни в возрасте от 45 до 64 лет. В этой группе риск развития деменции оказался на 41% ниже по сравнению с малоподвижными людьми.

У тех, кто начал активно двигаться после 65 лет, риск был ниже уже на 45%. При этом ученые не обнаружили заметной связи между физической активностью в молодом возрасте (26-44 года) и снижением вероятности деменции.