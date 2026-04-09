Московские школьники разработали мобильное приложение для диабетиков

Учащиеся инженерного класса столичной школы №1288 создали мобильное приложение для людей с сахарным диабетом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Приложение работает просто: пользователь сканирует штрихкод продукта, вводит съеденное количество, а программа автоматически вычитает полученный сахар из дневной нормы, которую человек задает при установке. Для разработки использовали языки Java и Python, а также специальные библиотеки для работы со штрихкодами и базами данных. Главная цель - помочь людям с диабетом и повышенным риском этого заболевания", - сказал собеседник агентства.

Авторами приложения стали десятиклассники Дмитрий Клецов, Дмитрий Логунов и Владислав Орлов. Сначала они изучили проблему диабета и проанализировали существующие приложения. Ребята выяснили, что многие программы либо слишком сложны, либо не учитывают главное - суточную норму сахара, поэтому решили сделать свой вариант, удобный и понятный.

"В итоге получилось готовое приложение, которое прошло отладку. Разработчики считают, что такой помощник поможет людям лучше контролировать свое питание и дольше оставаться здоровыми", - подчеркнули в департаменте.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что более 10 тыс. учащихся предпрофессиональных ИТ-классов столичных школ примут участие в новой программе по работе с искусственным интеллектом. В "Школе 21" они познакомятся с цифровыми технологиями, промпт-инжинирингом и основами создания ИИ-агентов на базе нейросети "Гигачат".