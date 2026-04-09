Почему лекарства от диабета не помогают некоторым пациентам

Новосибирские ученые выявили генетические причины нечувствительности к лекарству при диабете.

Препараты первой линии при лечении диабета II типа применяются уже более шестидесяти лет. Однако оказалось, что примерно у трети пациентов уровень сахара в крови не снижается, несмотря на регулярный прием таблеток.

"Причины такой вариабельности до сих пор оставались недостаточно изученными, - рассказали в Институте цитологии и генетики СО РАН. - Исследования ученых показали, что это может быть связано с вариациями в генах, связанных с глюконеогенезом в печени - процессе, при котором печень синтезирует глюкозу из других веществ. Даже если человек не употребляет сахар, организм все равно может его производить".

Ученые уже выявили более сотни генов, в которых такие вариации могут быть связаны с реакцией на препарат.

Отмечается, что в будущем с помощью генетического анализа можно будет заранее определять эффективность препарата в конкретном случае. Персонализированная медицина позволит не тратить время на подбор неработающих схем лечения.

Но для этого необходимо накопить клинические данные и создать биобанки. После проведения масштабных генетических анализов можно будет внедрить новый подход в медицинскую практику.