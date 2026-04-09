Ученые выяснили, какие продукты помогают снизить риск депрессии

Увеличение потребления растительного белка бобовых, круп и орехов 10% может может снижать риск развития депрессии у взрослых. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nutrition Reviews (NutriRev).

© Газета.Ru

Авторы исследования отмечают, что питание играет важную роль в психическом благополучии. Ранее ученые уже связывали депрессию с частым употреблением ультрапереработанных продуктов, тогда как диеты, богатые фруктами и овощами, напротив, могут смягчать симптомы этого состояния.

В новом обзоре специалисты сосредоточились на роли белка в рационе. Они проанализировали результаты 13 поперечных исследований, в которых изучалась связь между общим потреблением белка, а также белков животного и растительного происхождения, и риском развития депрессии.

Анализ показал, что люди с наиболее высоким уровнем общего потребления белка реже сталкиваются с депрессией по сравнению с теми, кто потребляет его меньше. В частности, увеличение доли белка в рационе на 10% связано со снижением риска депрессии примерно на 21%.

Наиболее выраженная связь наблюдалась для растительного белка: увеличение его потребления на те же 10% ассоциировалось со снижением риска депрессии примерно на 25%. При этом убедительной связи между потреблением белков животного происхождения и снижением риска заболевания обнаружено не было.

«Лидерами» по содержанию растительного белка являются чечевица, соя, нут и фасоль. Крупы содержат не так много белка, как бобовые, но подходят как дополнительный источник протеина. Количество белка варьируется от 10 до 14 г на 100 г продукта в разных видах злаковых культур.

Ценность растительных источников определяется не только количеством белка, но и сопутствующими веществами — клетчаткой, минералами, витаминами и фитонутриентами.