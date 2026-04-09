Распространенную привычку связали с повышением риска болезни Альцгеймера

Курение может повышать риск деменции не только через сосудистые нарушения, но и за счет прямого сигнала от легких к мозгу. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в журнале Science Advances (SciAdv).

Ученые обнаружили ранее не описанный механизм, связывающий легкие и мозг. При воздействии никотина особые клетки легких начинают выделять экзосомы — микроскопические частицы, которые переносят биологически активные молекулы. Эти экзосомы влияют на обмен железа в нейронах, нарушая его баланс — процесс, связанный с развитием нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

В эксперименте исследователи использовали клетки легких, полученные из стволовых клеток человека. После воздействия никотина они активно выделяли экзосомы, содержащие белки, регулирующие транспорт железа. Это, по словам авторов, может запускать каскад изменений в мозге, включая окислительный стресс, нарушения работы митохондрий и гибель нервных клеток.

Ранее считалось, что связь курения и деменции в основном объясняется ухудшением кровоснабжения мозга. Новые данные указывают на дополнительный путь — через сигналы от легких, которые напрямую влияют на состояние нейронов.

Авторы подчеркивают, что работа не доказывает прямую причинно-следственную связь, однако помогает объяснить, почему интенсивное курение в среднем возрасте может существенно повышать риск деменции в будущем.